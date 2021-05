Vaccini, nuovi casi e decessi: i numeri dell'Italia a confronto con gli altri Paesi. DATI (Di lunedì 17 maggio 2021) Germania e Spagna hanno una più alta percentuale di cittadini vaccinati con almeno una dose di farmaco anti-covid rispetto all'Italia. numeri più bassi, invece, per la Francia. Intanto, nel nostro Paese, sono stati registrati 3.455 nuovi malati in 24 ore e 140 decessi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) Germania e Spagna hanno una più alta percentuale di cittadini vaccinati con almeno una dose di farmaco anti-covid rispetto all'più bassi, invece, per la Francia. Intanto, nel nostro Paese, sono stati registrati 3.455malati in 24 ore e 140

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nuovi Bollettino Covid: 3.455 nuovi positivi e 140 vittime ...del bollettino del Ministero della Salute del 17 maggio ci dicono che nelle ultime 24 ore i nuovi ... La campagna di vaccinazione Sono 27.416.033 i vaccini anti - Covid somministrati nel nostro Paese, il ...

Covid, in Toscana da giugno vaccinazioni anche nei luoghi di lavoro In pochi giorni abbiamo anche attivato 8 nuovi punti vaccinali, aumentando la nostra capacità di 6/... Se avremo i vaccini che servono, potremo arrivare fino a 55mila somministrazioni al giorno e ...

Coronavirus, ultime notizie. Ema: il vaccino Pfizer può stare in frigo fino a un mese Il Sole 24 ORE Vaccino Covid: "Risposta immunologica Pfizer tripla con richiamo a 3 mesi" Un ulteriore prolungamento per la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, già ipotizzata oggi da fonti di Governo, rispetto ai tempi più lunghi già applicati, potrebbe essere preso in ...

Vaccini: esenzione a persone con ‘comorbilità’ fino a 60 anni “Stiamo definendo i protocolli necessari per avviare la vaccinazione anche nei luoghi di lavoro, fermo restando che l’adesione alla campagna vaccinale da parte delle aziende e dei relativi lavoratori ...

