Advertising

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - anteprima24 : ** #Vaccini, #Napoli inaugura la nuova fascia d'età: 3.000 i convocati ** - rep_napoli : Vaccini in cantina: nonna Caterina, 92 anni, riceve la prima dose nel Beneventano [di Antonio di Costanzo] [aggiorn… - LoveSud2 : RT @Napolikeit: Open Day a Caserta con vaccini Moderna e AstraZeneca #napoli #covid #Vaccini - Napolikeit : Open Day a Caserta con vaccini Moderna e AstraZeneca #napoli #covid #Vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Napoli

La Repubblica

... Malpensa,e Venezia con voli, già adottati da diverse compagnie, che prevedono un tampone ... Leggi anche Riaperture e: ...Per quanto riguarda Asl2, ia mRNA (Comirnaty Moderna) somministrati in totale dall'inizio ... soprattutto nelle aree della movida come dimostrano le immagini di Roma e: 'dobbiamo ...Al via domani a Napoli la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 45 e i 49 anni. L'Asl Napoli 1 inaugura la nuova fascia d'età con i primi 3.000 cittadini convocati tra Museo Madre, Stazione ...NAPOLI – Milleduecento convocati alla Stazione Marittima, altrettanti alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, con in più una quota di somministrazioni programmate anche al Madre: sono partite o ...