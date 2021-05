Vaccini Lombardia, da giovedì possono prenotare gli over 40: quando sarà l’appuntamento? Le date possibili (e le scorte) (Di lunedì 17 maggio 2021) Si parte giovedì con gli over 40, quindi il 27 con i trentenni e il 2 giugno con i cittadini tra i 16 e i 29 anni. Attualmente in giacenza ci sono 344 mila Vaccini. Il 34% dei lombardi è stato vaccinato almeno con prima dose Leggi su corriere (Di lunedì 17 maggio 2021) Si partecon gli40, quindi il 27 con i trentenni e il 2 giugno con i cittadini tra i 16 e i 29 anni. Attualmente in giacenza ci sono 344 mila. Il 34% dei lombardi è stato vaccinato almeno con prima dose

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - ansa_lombardia : Vaccini: inaugurato hub all'ex Esselunga in Brianza - a42nno : RT @Corriere: Vaccini in Lombardia, da giovedì via alle prenotazioni degli over 40: ecco le possibili date delle iniezioni -