Vaccini Lazio, Open Day sabato 22 e domenica 23 maggio: chi può prenotarsi, come fare e in quale centro (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il successo dello scorso weekend con il primo Open Day AstraZeneca rivolto agli over 40 nel Lazio (20.000 vaccinazioni in due giorni), la Regione è pronta a replicare. E a farlo già dal prossimo fine settimana. A confermarlo, ai microfoni della trasmissione Che giorno è su Rai Radio 1, è stato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Leggi anche: Coprifuoco alle 23 o alle 24, quando si decide e quando verrà spostato l’orario Open Day nel Lazio 22 e 23 maggio: ecco chi può vaccinarsi L’Open Day del prossimo weekend, quello di sabato 22 e domenica 23 maggio, sarà rivolto ancora agli over 40 e non ai trentenni come, invece, era stato inizialmente annunciato. “Il prossimo fine settimana un altro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il successo dello scorso weekend con il primoDay AstraZeneca rivolto agli over 40 nel(20.000 vaccinazioni in due giorni), la Regione è pronta a replicare. E a farlo già dal prossimo fine settimana. A confermarlo, ai microfoni della trasmissione Che giorno è su Rai Radio 1, è stato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Leggi anche: Coprifuoco alle 23 o alle 24, quando si decide e quando verrà spostato l’orarioDay nel22 e 23: ecco chi può vaccinarsi L’Day del prossimo weekend, quello di22 e23, sarà rivolto ancora agli over 40 e non ai trentenni, invece, era stato inizialmente annunciato. “Il prossimo fine settimana un altro ...

nzingaretti : Oggi nel Lazio diminuiscono i nuovi casi #Covid19. Diminuisce il numero delle terapie intensive occupate, dei ricov… - rrtvln : Annunciato e poi sparito. Qualcuno ci dirà quando finalmente nel #Lazio precipitato desolatamente nella classifica… - infoitinterno : Vaccini nel Lazio, ipotesi open day maturandi il 2 giugno - Ile2S : @miridesant @MarcoSanavia1 @GirolamoMaggio @RegioneLazio Questo è vero. Nel Lazio e a Roma per velocizzare dobbiamo… - CorriereCitta : Vaccini Lazio, Open Day sabato 22 e domenica 23 maggio: chi può prenotarsi, come fare e in quale centro -