Vaccini, la nuova fake: dopo l’inoculazione la calamita si attacca al braccio. Il medico: un assurdità (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ovviamente è una bufala. Avevo anche pensato di dimostrarlo scientificamente. Ma poi mi sono detto ‘no, non posso arrivare a tanto e starmene a casa con la calamita attaccata al braccio'”. Così Salvo Di Grazia, medico e divulgatore scientifico, commenta la nuova fake che impazza sui social secondo cui dopo la vaccinazione anti-Covid, se si pone una calamita nel punto esatto dell’inoculo questa si attacca a testimonianza del fatto che il vaccino, a seconda delle tesi, o contiene metalli o ancor più fantasiosamente, sia responsabile di una ‘inversione parametrica del cromosoma’. Il medico Di Grazia: ci vorrebbero chili di ferro “Inversione parametrica del cromosoma – chiarisce Di Grazia all’Adnkronos Salute – non vuol ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) “Ovviamente è una bufala. Avevo anche pensato di dimostrarlo scientificamente. Ma poi mi sono detto ‘no, non posso arrivare a tanto e starmene a casa con lata al'”. Così Salvo Di Grazia,e divulgatore scientifico, commenta lache impazza sui social secondo cuila vaccinazione anti-Covid, se si pone unanel punto esatto dell’inoculo questa sia testimonianza del fatto che il vaccino, a seconda delle tesi, o contiene metalli o ancor più fantasiosamente, sia responsabile di una ‘inversione parametrica del cromosoma’. IlDi Grazia: ci vorrebbero chili di ferro “Inversione parametrica del cromosoma – chiarisce Di Grazia all’Adnkronos Salute – non vuol ...

