Vaccini in Toscana: nati nel 1972 e 1973, prenotazioni già aperte nel portale regionale (clicca qui) (Di lunedì 17 maggio 2021) Il cronoprogramma delle agende aperte per l'intera categoria degli over 40, con modalità di prenotazione per due classi di età per volta, prevede quanto segue: domani, martedì 18 maggio, sarà il turno dei nati negli anni 1974 e 1975 (dei 47 e 46enni). Mercoledì 19 maggio potranno prenotare i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni); giovedì 20 maggio i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) L'articolo proviene da Firenze Post.

