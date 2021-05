Vaccini, i sistemi di prenotazioni regionali ancora non comunicano fra loro: ecco perché ad oggi è impossibile fare i richiami in vacanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Senza un sistema informatico capace di far parlare tra di loro le diverse piattaforme di prenotazione regionali, consentire ai turisti di effettuare il richiamo del vaccino anti-Covid fuori dalla propria Regione è praticamente impossibile. Il generale Francesco Paolo Figliuolo lo aveva annunciato lo scorso primo maggio: “Vaccineremo i più giovani in vacanza“. Due settimane dopo, le parole del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, già fanno capire come questa ipotesi sia tutt’altro che percorribile: “Non bisogna prendere in giro i cittadini, bisogna dire quello che si può fare“. I richiami a chi è in vacanza, almeno al momento, non rientrano nella categoria del possibile. Bisognerebbe innanzitutto rimodulare le consegne di dosi e la presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Senza un sistema informatico capace di far parlare tra dile diverse piattaforme di prenotazione, consentire ai turisti di effettuare il richiamo del vaccino anti-Covid fuori dalla propria Regione è praticamente. Il generale Francesco Paolo Figliuolo lo aveva annunciato lo scorso primo maggio: “Vaccineremo i più giovani in“. Due settimane dopo, le parole del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, già fanno capire come questa ipotesi sia tutt’altro che percorribile: “Non bisogna prendere in giro i cittadini, bisogna dire quello che si può“. Ia chi è in, almeno al momento, non rientrano nella categoria del possibile. Bisognerebbe innanzitutto rimodulare le consegne di dosi e la presenza ...

