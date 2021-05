Vaccini FVG: alle 10 oltre 14mila prenotazioni fascia 40-49 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) alle 10 di questa mattina erano già 14.343 le persone tra i 40 e i 49 anni che hanno prenotato la vaccinazione anticovid (valore pari a 8.210 unità alle ore 9). Di queste, 3.866 risiedono nel territorio afferente l’azienda sanitaria Friuli occidentale, 5.897 a quella dell’Asufc e 4.580 nell’area di Asugi. Alla stessa ora, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della fascia 40-49 anni) sono complessivamente pari a 15.984, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosi alle farmacie abilitate (9.291) Nel dettaglio dei numeri legati alle prenotazioni, 1.152 hanno riguardato coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 79 anni, di cui 363 nel territorio dell’Asfo, 475 in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 maggio 2021)10 di questa mattina erano già 14.343 le persone tra i 40 e i 49che hanno prenotato la vaccinazione anticovid (valore pari a 8.210 unitàore 9). Di queste, 3.866 risiedono nel territorio afferente l’azienda sanitaria Friuli occidentale, 5.897 a quella dell’Asufc e 4.580 nell’area di Asugi. Alla stessa ora, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della40-49) sono complessivamente pari a 15.984, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosifarmacie abilitate (9.291) Nel dettaglio dei numeri legati, 1.152 hanno riguardato coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 79, di cui 363 nel territorio dell’Asfo, 475 in ...

