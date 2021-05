Vaccini, Campania: le somministrazioni superano i 2,5 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati vaccinati finora in Campania 1.812.256 cittadini. Di questi 702.599 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.514.855. Sono i dati, aggiornati alle 12 di oggi, diffusi dall’Unità di crisi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati vaccinati finora in1.812.256 cittadini. Di questi 702.599 hanno ricevuto la seconda dose. Leeffettuate sono state, in totale, 2.514.855. Sono i dati, aggiornati alle 12 di oggi, diffusi dall’Unità di crisi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

