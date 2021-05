Vaccini: Calabria attiva prenotazione per gli over 40 (Di lunedì 17 maggio 2021) "È possibile prenotarsi - spiega la Prociv - attraverso la piattaforma www.prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339 9903947 per essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "È possibile prenotarsi - spiega la Prociv - attraverso la piattaforma www.prenotazioni.covid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339 9903947 per essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Calabria Vaccini: Calabria attiva prenotazione per gli over 40 Lo comunica la Protezione civile regionale della Calabria. "Continueranno ad avere particolare attenzione - è specificato nella nota - le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a ...

Vaccini, attive le prenotazioni per i quarantenni CATANZARO - La Protezione civile regionale comunica che, in base all'ordinanza del Commissario Straordinario Paolo Figliuolo, da oggi è possibile anche per gli over 40, quindi fino ai nati nel 1981, ...

Vaccini, oltre il 66% di dosi Astrazeneca in frigo (anche in Calabria) Corriere della Calabria Covid: Agenas,in nessuna regione terapie intensive oltre 30% (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sotto la spinta dell'effetto vaccino sui pazienti più anziani e fragili, continuano a calare le terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al 20% a livello nazi ...

Vaccini: Calabria attiva prenotazione per gli over 40 "Da oggi, 17 maggio, in base all'ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, sarà possibile accedere alla vaccinazione anti Covid-19 anche per gli over 40, fino ai nati nel 1981 ...

