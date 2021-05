Vaccini, Asl Taranto: somministrazioni, accesso libero dalle 12 alle 16 per gli over 50 da oggi a mercoledì Comunicazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Vaccinazione Covid over50: fino a mercoledì accesso libero per i nati prima del 31 dicembre 1971. Da oggi a mercoledì, dalle ore 12 alle ore 16, i cittadini over50 residenti in provincia di Taranto, che non rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili, potranno vaccinarsi in alcuni hub della provincia anche senza appuntamento. Il vaccino sarà Vaxzevria e il servizio disponibile fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere di magazzino. A partire da oggi, lunedì 17 maggio, e fino a mercoledì 19 maggio, i residenti della provincia di Taranto over50, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Vaccinazione Covid50: fino aper i nati prima del 31 dicembre 1971. Daore 12ore 16, i cittadini50 residenti in provincia di, che non rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili, potranno vaccinarsi in alcuni hub della provincia anche senza appuntamento. Il vaccino sarà Vaxzevria e il servizio disponibile fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere di magazzino. A partire da, lunedì 17 maggio, e fino a19 maggio, i residenti della provincia di50, ...

