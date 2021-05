Vaccinazioni 40enni: le date regione per regione (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia apre alle prenotazioni per i 40enni. La raccomandazione del commissario Figliuolo resta comunque quella di dare priorità ai soggetti fragili, agli over 60 e a tutti i soggetti con comorbilità. Proprio perchè è necessario dare precedenza a tali categorie, il fatto che la prenotazione ai 40enni sia stata aperta non vuol dire che questi verranno vaccinati nell’immediato: potrebbe trascorrere un po’ di tempo tra la prenotazione ed il primo giorno disponibile per la somministrazione del vaccino. Le date delle regioni che hanno aperto alle Vaccinazioni per i 40enni Comunque, a partire da oggi, 17 maggio, gran parte delle regioni hanno aperto le prenotazioni: il Piemonte apre almeno per la fascia 45-49 anni, mentre per quella dei 40-44 anni si slitta al 21 maggio; anche in Puglia dal 17 ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia apre alle prenotazioni per i. La raccomandazione del commissario Figliuolo resta comunque quella di dare priorità ai soggetti fragili, agli over 60 e a tutti i soggetti con comorbilità. Proprio perchè è necessario dare precedenza a tali categorie, il fatto che la prenotazione aisia stata aperta non vuol dire che questi verranno vaccinati nell’immediato: potrebbe trascorrere un po’ di tempo tra la prenotazione ed il primo giorno disponibile per la somministrazione del vaccino. Ledelle regioni che hanno aperto alleper iComunque, a partire da oggi, 17 maggio, gran parte delle regioni hanno aperto le prenotazioni: il Piemonte apre almeno per la fascia 45-49 anni, mentre per quella dei 40-44 anni si slitta al 21 maggio; anche in Puglia dal 17 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni 40enni Vaccini ai 40enni, al via le prenotazioni in Sicilia Da lunedì 17 maggio via libera, in Sicilia, alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid anche per i quarantenni . L'estensione della somministrazione del siero - per i nati dal 1972 al 1981 - è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di ...

Vaccini, oggi il via ai 40enni: come prenotarsi La rimonta sui vaccini La Sicilia sta recuperando terreno sulle vaccinazioni e non è più ultima. ... Tags: prenotazioni 40enni · sicilia · vaccini

Vaccini Emilia Romagna, in regione solo 190 mila dosi: i 40enni aspettano il Resto del Carlino Vaccini quarantenni, il programma giorno per giorno Vaccini quarantenni, il programma giorno per giorno. Da oggi, lunedì 17 maggio, in Toscana anche i quarantenni potranno iniziare a prenotare il vaccino ...

Vaccini covid19, si parte con i 40enni, aperte le prenotazioni Da questa mattina aperte le prenotazioni. Al via già dalla notte in tutta Italia le prenotazioni del vaccino anti covid19 per gli over 40. La Struttura Commissariale guidata dal ...

