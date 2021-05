Usa, la South Carolina approva la pena di morte per fucilazione: «Più umana della sedia elettrica» (Di lunedì 17 maggio 2021) La South Carolina ha reintrodotto la fucilazione come metodo per applicare la pena di morte. Il governatore repubblicano Henry McMaster, infatti, ha controfirmato la legge, approvata dal senato dello Stato a marzo. La fucilazione si affianca così alla sedia elettrica fra i possibili metodi per dare corso all’esecuzione, nell’impossibilità di utilizzare l’iniezione letale. L’iniziativa è stata giustificata con la necessità di individuare un metodo più compassionevole per infliggere la morte: la fucilazione, infatti, garantirebbe una fine più immediata della sedia elettrica. La carenza di farmaci per le iniezioni letali In South ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Laha reintrodotto lacome metodo per applicare ladi. Il governatore repubblicano Henry McMaster, infatti, ha controfirmato la legge,ta dal senato dello Stato a marzo. Lasi affianca così allafra i possibili metodi per dare corso all’esecuzione, nell’impossibilità di utilizzare l’iniezione letale. L’iniziativa è stata giustificata con la necessità di individuare un metodo più compassionevole per infliggere la: la, infatti, garantirebbe una fine più immediata. La carenza di farmaci per le iniezioni letali In...

