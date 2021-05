Usa: cade obbligo mascherina al chiuso a Ny per vaccinati (Di lunedì 17 maggio 2021) Via la mascherina al chiuso per i vaccinati dello stato di New York. La fine dell'obbligo è stata annunciata dallo stesso governatore Andrew Cuomo. Alla fine Cuomo si è adeguato alle nuove direttive ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Via laalper idello stato di New York. La fine dell'è stata annunciata dallo stesso governatore Andrew Cuomo. Alla fine Cuomo si è adeguato alle nuove direttive ...

Advertising

medicojunghiano : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Usa: cade obbligo mascherina al chiuso a Ny per vaccinati: (ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Via la mascher… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: cade obbligo mascherina al chiuso a Ny per vaccinati: (ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Via la masc… - iconanews : Usa: cade obbligo mascherina al chiuso a Ny per vaccinati - beppezini : RT @FirenzePost: Covid- 19 Usa: obbligo mascherina cade per i pienamente vaccinati - FirenzePost : Covid- 19 Usa: obbligo mascherina cade per i pienamente vaccinati -