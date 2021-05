Uomini E Donne, Tutto Falso! La Confessione Assurda In Studio: Beccati (Di lunedì 17 maggio 2021) Episodio ricco di colpi di scena sul parterre dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Volano smentite e contraddizioni! La puntata di inzio settimana di Uomini e Donne ha riservato diverse sorprese inaspettate agli ospiti in Studio e al pubblico da casa. La stagione del dating show sta per volgere al termine delle velleità e qualcuno tra i protagonisti ha pensato di smascherare Tutto quanto. Negli scorsi episodi abbiamo avuto modo di “afferrare” i particolari che hanno portato gli animi in Studio, ad essere tesissimi. Parliamo senz’altro della coppia che negli ultimi episodi sta tenendo sulle “spine” gli appassionati, Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri. La coppia è uscita allo scoperto dopo le infinite delusioni incamerate da Gemma Galgani, tra un corteggiatore e l’altro. Insomma ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Episodio ricco di colpi di scena sul parterre dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Volano smentite e contraddizioni! La puntata di inzio settimana diha riservato diverse sorprese inaspettate agli ospiti ine al pubblico da casa. La stagione del dating show sta per volgere al termine delle velleità e qualcuno tra i protagonisti ha pensato di smascherarequanto. Negli scorsi episodi abbiamo avuto modo di “afferrare” i particolari che hanno portato gli animi in, ad essere tesissimi. Parliamo senz’altro della coppia che negli ultimi episodi sta tenendo sulle “spine” gli appassionati, Roberta Di Padua e Riccardo Guernieri. La coppia è uscita allo scoperto dopo le infinite delusioni incamerate da Gemma Galgani, tra un corteggiatore e l’altro. Insomma ...

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - pomadarino : RT @imBarbietchy: Tw:/ ciclo Ciao uomini cis, adesso vi spiego una delle ragioni per cui la coppetta può non essere la soluzione finale Io… - Khouri85956312 : RT @Pontifex_it: A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e ren… -