Uomini E Donne, Giulia D’Urso Dopo Il Caso Lukaku: “Ho Denunciato” (Di lunedì 17 maggio 2021) Calcio L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha sporto denuncia contro chi ha osato metterla in mezzo alla vicenda che ha visto protagonista l’attaccante dell’Inter Pubblicato su 17 Maggio 2021 Dopo averlo annunciato in lacrime sui social network Giulia D’Urso, ex protagonista di Uomini e Donne, ha svelato di aver ufficialmente Denunciato tutte le persone che l’hanno tirata in ballo nella famigerata cena di Romelu Lukaku finita con una sanzione da parte dei Carabinieri per violazione del coprifuoco. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Giulio Raselli, oggi single e affermata web influencer, è stata additata da qualcuno come la “talpa” di una presunta festa segreta avvenuta a Milano in barba alle regole anti-Covid. Un’indiscrezione del tutto infondata che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Calcio L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha sporto denuncia contro chi ha osato metterla in mezzo alla vicenda che ha visto protagonista l’attaccante dell’Inter Pubblicato su 17 Maggio 2021averlo annunciato in lacrime sui social network, ex protagonista di, ha svelato di aver ufficialmentetutte le persone che l’hanno tirata in ballo nella famigerata cena di Romelufinita con una sanzione da parte dei Carabinieri per violazione del coprifuoco. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Giulio Raselli, oggi single e affermata web influencer, è stata additata da qualcuno come la “talpa” di una presunta festa segreta avvenuta a Milano in barba alle regole anti-Covid. Un’indiscrezione del tutto infondata che ...

