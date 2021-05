Uomini e Donne, anticipazioni 17 maggio: Riccardo torna in studio e crea il caos, rissa sfiorata con Armando (Di lunedì 17 maggio 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì 17 maggio 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, dove eravamo rimasti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 maggio 2021)della puntata didi lunedì 172021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., dove eravamo rimasti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - FnpLombardia : RT @adiconsum: ??#pagamentidigitali: Chi usa di più lo #smartphone per gli #acquistionline??? e per accedere al conto corrente bancario? Gli… - Mery7115 : RT @antonio_bozz_7: 'Io non sono le persone con cui vado a letto. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che vada con uomini o con donne'??????… -