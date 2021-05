Un’altra tragedia sul lavoro | 53enne muore investito da un camion

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021)sultocca la provincia di Bergamo. Nella mattinata di lunedì un uomo di 53 anni ha perso la vita nei pressi di una ditta in via Campo Romano. Le prime informazioni parlano di un investimento da parte di un. Sul posto, un’area industriale nella zona della Francesca, è intervenuta un’ambulanza ed è stato inviato l’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare ilè stato inutile. Ancora ignote le sue generalità. Per chiarire i contorni della vicenda sono ali carabinieri del comando di Treviglio e i tecnici di Ats Bergamo. Si tratta della terza vittima sulin una decina di giorni per la Bergamasca. Il 6 maggio a Pagazzano, non lontano da Spirano, era morto in cantiere il 46enne Maurizio Gritti. Due giorni dopo, sempre ...