Una Vita anticipazioni: la furia di FELICIA contro CAMINO e MAITE (Di lunedì 17 maggio 2021) La rabbia di FELICIA Pasamar (Susana Soleto) sarà protagonista delle prossime puntate italiane di Una Vita. Nel momento in cui scoprirà da Liberto Mendez (Jorge Pobes) che la figlia CAMINO (Aria Bedmar) ha una relazione con la pittrice MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto), la proprietaria del Nuovo Secolo XX reagirà in maniera piuttosto dura, tant'è che etichetterà le due con delle parole decisamente poco carine. Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021 Una Vita, trame: Liberto racconta la verità a FELICIA Se avete letto i nostri post precedenti dedicate alle anticipazioni sapete che questa storyline prenderà il via quando FELICIA si recherà da Liberto e gli chiederà apertamente ...

