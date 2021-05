Una Vita | anticipazioni 18 maggio | Camino vuole fuggire con Maite

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una18: colpo di scena pernella puntata di domani. Una18disposta a partire per Parigi consi reca a casa dicon le valigie in mano, pronta a lasciare per sempre la sua famiglia e Acacias per partire con l’amata per Parigi. Come reagirà la pittrice? Rosina e Liberto fanno un regalo a Casilda I coniugi Selèr decidono di mandare la loro giovane domestica in vacanza, perché se la merita. Quindi non vedremo per un po’ la Escolano? Bellita migliora e si scusa con la sua famiglia Proprio nel momento in cui la Del Campo sembra alla fine, si riprende e ricomincia a mangiare. Inoltre arriva a ...