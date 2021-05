Una vita, anticipazioni 17 maggio: la decisione di Camino (Di lunedì 17 maggio 2021) Camino sarà determinata a vivere il suo amore per Maite e prenderà una clamorosa decisione. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 17 maggio, rivelano che la giovane si presenterà a casa della pittrice con una valigia decisa a partire con lei. Nel frattempo, Liberto avrà il timore che i quadri di Maite possano destare scalpore tra i possibili acquirenti, ma non si pentirà del loro accordo. Infine, Liberto e Rosina concederanno le ferie a Casilda. Una vita, trama 17 maggio: Liberto non si pente dell'accordo con Maite Liberto ha deciso di aprire una galleria d'arte insieme a Maite, motivo per il quale si è incontrato più volte con lei scatenando la gelosia di Rosina che credeva la stesse tradendo con la pittrice per poi scoprire la verità una ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 maggio 2021)sarà determinata a vivere il suo amore per Maite e prenderà una clamorosa. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 17, rivelano che la giovane si presenterà a casa della pittrice con una valigia decisa a partire con lei. Nel frattempo, Liberto avrà il timore che i quadri di Maite possano destare scalpore tra i possibili acquirenti, ma non si pentirà del loro accordo. Infine, Liberto e Rosina concederanno le ferie a Casilda. Una, trama 17: Liberto non si pente dell'accordo con Maite Liberto ha deciso di aprire una galleria d'arte insieme a Maite, motivo per il quale si è incontrato più volte con lei scatenando la gelosia di Rosina che credeva la stesse tradendo con la pittrice per poi scoprire la verità una ...

