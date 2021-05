Una vita, anticipazioni 17-22 maggio: Santiago e Genoveva ai ferri corti (Di lunedì 17 maggio 2021) In Una vita l’assassinio di Ursula sarà il tema dominante delle prossime puntate in oda dal 17 al 22 maggio. Nel dettaglio, vedremo che Santiago e Genoveva, dopo essersi sbarazzati della Dicenta, litigheranno tra di loro per questioni di soldi. Intanto Maite rinuncerà a partire per Parigi, dopo che Camino si presenterà alla sua porta con una valigia. Per Bellita invece, ci saranno buone notizie. Una vita, trame 17-22 maggio. Maite resta ad Acacias Nel corso dei nuovi episodi di Una vita, sia Ursula che Genoveva progetteranno l’omicidio una dell’altra. Nel dettaglio, vedremo che Ursula si confesserà di fronte ad un sacerdote poco prima di incontrare la sua ‘nemica’. Camino invece, dopo aver saputo che Maite intende lasciare Acacias, si presenterà alla ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) In Unal’assassinio di Ursula sarà il tema dominante delle prossime puntate in oda dal 17 al 22. Nel dettaglio, vedremo che, dopo essersi sbarazzati della Dicenta, litigheranno tra di loro per questioni di soldi. Intanto Maite rinuncerà a partire per Parigi, dopo che Camino si presenterà alla sua porta con una valigia. Per Bellita invece, ci saranno buone notizie. Una, trame 17-22. Maite resta ad Acacias Nel corso dei nuovi episodi di Una, sia Ursula cheprogetteranno l’omicidio una dell’altra. Nel dettaglio, vedremo che Ursula si confesserà di fronte ad un sacerdote poco prima di incontrare la sua ‘nemica’. Camino invece, dopo aver saputo che Maite intende lasciare Acacias, si presenterà alla ...

