Una sorprendente Meghan Markle, Archie e i funerali di Lady Diana nel trailer della nuova serie tv di Harry (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Principe Harry, Oprah Winfrey e Disney + hanno fatto le cose in grande. Il trailer della loro attesissima docuserie The Me You Can’t See è davvero come quello di un film. Anzi: è quasi un film… Guardatelo qui sopra, appena reso pubblico. The Me You Can’t See: il trailer Lungo sopra la media, ma del resto “il cast” è stellare. Ci sono i due “conduttori” Oprah Winfrey e il Principe Harry. E ci sono i loro ospiti/testimoni. Celebrity e ordinary people, Glenn Close e Robin Willliams. E ci sono loro. Le due famiglie di Harry, quella “vecchia” e quella nuova. Il tema è quello della salute mentale. Si intitola The Me You Can’t See, ed è l’attesissima serie di documentari ideata, prodotta e condotta dal Principe ... Leggi su amica (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Principe, Oprah Winfrey e Disney + hanno fatto le cose in grande. Illoro attesissima docuThe Me You Can’t See è davvero come quello di un film. Anzi: è quasi un film… Guardatelo qui sopra, appena reso pubblico. The Me You Can’t See: ilLungo sopra la media, ma del resto “il cast” è stellare. Ci sono i due “conduttori” Oprah Winfrey e il Principe. E ci sono i loro ospiti/testimoni. Celebrity e ordinary people, Glenn Close e Robin Willliams. E ci sono loro. Le due famiglie di, quella “vecchia” e quella. Il tema è quellosalute mentale. Si intitola The Me You Can’t See, ed è l’attesissimadi documentari ideata, prodotta e condotta dal Principe ...

Advertising

InfoPoint_CdP : RT @fairblogtravel: Un sorprendente affresco del ‘300, la Chiesa di Santa Maria dei Servi e la sua storia, urne cinerarie e sarcofagi etrus… - ironicola : @LibriSoria Le ragioni di questa sorprendente, per i più, situazione sta nel veloce inurbamento post unitario; dove… - ImpieriFilippo : RT @LiaCapizzi: 2) Il progetto della 4x100 sl uomini sta decollando. Super Alessandro Miressi in prima frazione (47'95) a 3 centesimi dal s… - reghiumesports : Una WL davvero sorprendente che con il nostro Coach e player Ice_Gallo che porta un bel 28-2 e poi una grandissimo… - Sirenia_Alba : RT @Losateresa: Se Una parte di lei, È in te, Ed una parte di te È in lei, Infinte volte, Hai detto Si. Ti ha detto Si. Niente, sarà… -