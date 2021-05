Una nuova terapia previene i rischi di rare trombosi indotte dal vaccino (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - I rischi di effetti collaterali gravi prodotti dal vaccino anticovid potrebbero essere prevenuti grazie a una nuova terapia a base di immunoglobuline endovenose ad alto dosaggio (IVIG). A suggerirlo in un articolo pubblicato sul Journal of Thrombosis and Haemostasis gli scienziati dell'Ospedale Generale di Vienna e dell'Università di medicina di Vienna. Il team ha riportato il caso di una donna di 62 anni che, a seguito dell'inoculazione di ChAdOx1, il vaccino AstraZeneca, aveva sviluppato trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino, o VITT. La paziente è stata trattata con successo e non ci sono state ulteriori complicazioni. La VITT, spiegano gli autori, è un rarissimo effetto collaterale osservato a seguito della somministrazione del vaccino a ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Idi effetti collaterali gravi prodotti dalanticovid potrebbero essere prevenuti grazie a unaa base di immunoglobuline endovenose ad alto dosaggio (IVIG). A suggerirlo in un articolo pubblicato sul Journal of Thrombosis and Haemostasis gli scienziati dell'Ospedale Generale di Vienna e dell'Università di medicina di Vienna. Il team ha riportato il caso di una donna di 62 anni che, a seguito dell'inoculazione di ChAdOx1, ilAstraZeneca, aveva sviluppato trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da, o VITT. La paziente è stata trattata con successo e non ci sono state ulteriori complicazioni. La VITT, spiegano gli autori, è un rarissimo effetto collaterale osservato a seguito della somministrazione dela ...

Advertising

LegaSalvini : ?? UNA LETTERA FIRMATA DA 18 SCIENZIATI SU SCIENCE CHIEDE UNA NUOVA INCHIESTA SULL'ORIGINE DEL COVID A WUHAN - davidefaraone : Quest'uomo, quando il Presidente #Draghi parlò di rischio ragionato e di riaperture, lo definì “il nostro Bolsonaro… - fattoquotidiano : Ruby ter, i legali di Berlusconi depositano una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute: verso… - DeJfR2 : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:33 circa su #canale5 una nuova puntata di Daydreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #… - RIOS_opensource : In questo video dedicato all’#IntelligenzaArtificiale @SMCpartner ci parla di @K9Open: una nuova #SearchExperience… -