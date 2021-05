Una lotteria per i vaccinati: l’iniziativa in Ohio (Di lunedì 17 maggio 2021) In Ohio parte la lotteria per i vaccinati: chi ha già ricevuto almeno una dose potrà essere estratto e vincere un milione di dollari! Un’iniziativa unica nel suo genere, quella del governatore dell’Ohio, Mike DeWine, che ha deciso di lanciare una lotteria per i vaccinati. L’obiettivo chiaramente è quello di spingere un numero sempre maggiore di cittadini a vaccinarsi e di farlo nel più breve tempo possibile. Vediamo come sarà portata avanti l’iniziativa e a chi è rivolta. La lotteria per i vaccinati Un montepremi totale di 5 milioni di dollari che saranno spartiti equamente in cinque estrazioni. La lotteria dei vaccinati si terrà con un’estrazione a settimana per cinque settimane. Il primo ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021) Inparte laper i: chi ha già ricevuto almeno una dose potrà essere estratto e vincere un milione di dollari! Un’iniziativa unica nel suo genere, quella del governatore dell’, Mike DeWine, che ha deciso di lanciare unaper i. L’obiettivo chiaramente è quello di spingere un numero sempre maggiore di cittadini a vaccinarsi e di farlo nel più breve tempo possibile. Vediamo come sarà portata avantie a chi è rivolta. Laper iUn montepremi totale di 5 milioni di dollari che saranno spartiti equamente in cinque estrazioni. Ladeisi terrà con un’estrazione a settimana per cinque settimane. Il primo ...

