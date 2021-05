Una cosa divertente che siamo ritornati a fare (Di lunedì 17 maggio 2021) L’edizione 2021 degli Internazionali è stata l’edizione di Iga Swiatek e Rafael Nadal, gli stessi vincitori del Roland Garros 2020. È stata l’edizione di Lorenzo Sonego, di Coco Gauff, di Francesca Schiavone allenatrice e commentratrice, della millesima partita di Serena Williams e della cinquantasettesima sfida tra Djokovic e Nadal: la ventiseiesima su terra, quattordicesima nella finale di un 1000, con almeno un incontro ogni anno dal 2006, record dell’era open per il tennis maschile. Ma questa edizione è stata anche l’evento sportivo del ritorno del pubblico sugli spalti in Italia. In bilico fino all’ultimo, è arrivata l’autorizzazione a aprire le porte agli spettatori in anticipo sulla data del 1 giugno prevista dal DPCM di aprile. Al tennis è stata data l’opportunità di essere il test per le nuove procedure di sicurezza per il ritorno degli eventi sportivi di massa: dagli ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 maggio 2021) L’edizione 2021 degli Internazionali è stata l’edizione di Iga Swiatek e Rafael Nadal, gli stessi vincitori del Roland Garros 2020. È stata l’edizione di Lorenzo Sonego, di Coco Gauff, di Francesca Schiavone allenatrice e commentratrice, della millesima partita di Serena Williams e della cinquantasettesima sfida tra Djokovic e Nadal: la ventiseiesima su terra, quattordicesima nella finale di un 1000, con almeno un incontro ogni anno dal 2006, record dell’era open per il tennis maschile. Ma questa edizione è stata anche l’evento sportivo del ritorno del pubblico sugli spalti in Italia. In bilico fino all’ultimo, è arrivata l’autorizzazione a aprire le porte agli spettatori in anticipo sulla data del 1 giugno prevista dal DPCM di aprile. Al tennis è stata data l’opportunità di essere il test per le nuove procedure di sicurezza per il ritorno degli eventi sportivi di massa: dagli ...

