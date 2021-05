Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 17 maggio: Abbate ha sospetti su Franco (Di lunedì 17 maggio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 17 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Abbate ha scoperto una microspia nel suo appartamento: qualcuno lo sta intercettando. Pietro non ci mette molto a capire che si tratta di Franco. Biagio prova a intimire Boschi. Come andrà a finire? Franco continua con le sue indagini per fare luce sulla morte di Ernesto e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021)“Unal”, puntata del 172021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?ha scoperto una microspia nel suo appartamento: qualcuno lo sta intercettando. Pietro non ci mette molto a capire che si tratta di. Biagio prova a intimire Boschi. Come andrà a finire?continua con le sue indagini per fare luce sulla morte di Ernesto e Articolo completo: dal blog SoloDonna

