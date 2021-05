Un impegno concreto per rafforzare e aumentare la presenza dei centri antiviolenza (Di lunedì 17 maggio 2021) Il report Istat sulle cause di mortalità durante la prima ondata della pandemia ha dimostrato come il lockdown, nei primi mesi del 2020, abbia inciso sull’aumento dei femminicidi e le violenze contro le donne, consumatesi tra le mura domestiche. Così, mentre gli omicidi hanno registrato un complessivo calo, le donne assassinate da un convivente sono aumentate, arrivando a rappresentare il 50% degli omicidi totali registrati nei mesi di marzo e aprile e il 40,6 % degli omicidi complessivi dello scorso anno: la percentuale più alta di sempre. Troppe le vittime lasciate senza scampo dall’obbligo alla coabitazione e dalla mancanza di occasioni per uscire a cercare aiuto, tanto che, dei 91 femminicidi totali registrati nel 2020, 81 sono stati commessi in un contesto familiare. I dati sulla prima parte del 2021 non sono meno allarmanti: nei primi quattro mesi le donne uccise nell’ambito ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Il report Istat sulle cause di mortalità durante la prima ondata della pandemia ha dimostrato come il lockdown, nei primi mesi del 2020, abbia inciso sull’aumento dei femminicidi e le violenze contro le donne, consumatesi tra le mura domestiche. Così, mentre gli omicidi hanno registrato un complessivo calo, le donne assassinate da un convivente sono aumentate, arrivando a rappresentare il 50% degli omicidi totali registrati nei mesi di marzo e aprile e il 40,6 % degli omicidi complessivi dello scorso anno: la percentuale più alta di sempre. Troppe le vittime lasciate senza scampo dall’obbligo alla coabitazione e dalla mancanza di occasioni per uscire a cercare aiuto, tanto che, dei 91 femminicidi totali registrati nel 2020, 81 sono stati commessi in un contesto familiare. I dati sulla prima parte del 2021 non sono meno allarmanti: nei primi quattro mesi le donne uccise nell’ambito ...

Advertising

EnricoLetta : Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subit… - RossomandoPd : Mai come oggi la #Giornatainternazionalecontrolomofobia deve far rima con un impegno concreto, l'approvazione del… - aschillaci80 : RT @RossomandoPd: Mai come oggi la #Giornatainternazionalecontrolomofobia deve far rima con un impegno concreto, l'approvazione del #DDLZan… - HuffPostItalia : Un impegno concreto per rafforzare e aumentare la presenza dei centri antiviolenza - cippo1043 : RT @EnricoLetta: Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subito il #D… -