Un gesuita a Hong Kong Padre Spadaro presenta il nuovo vescovo scelto da Francesco

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) Stephen Chow, sessantunennedi, provinciale della provincia cinese dei Gesuiti, dopo essere stato supervisore del collegio di Wah Yan sia adche a Kowloon, è statooggi da Papaqualedi. Una nomina molto importante per la grave situazione in cui si trova da almeno un anno, al centro di un esperimento di uno Stato-Due sistemi che è andato in crisi con l’approvazione a Pechino della nuova legislazione sulla sicurezza adopo le imponenti proteste popolari. La nomina era attesa dal 3 gennaio 2019, da quando il decesso del precedente ...