Un altro big del turismo internazionale consacra l’immagine di Matera nel gotha del viaggio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo Lonely Planet, che l’ha inserita tra le prime 50 destinazioni del pianeta, . La città, infatti, risulta tra le vincitrici del premio Travellers Choice “Best of the Best” 2021 di Tripadvisor, nella categoria “Destinazioni di tendenza”. “Una città che ha la resilienza come suo fattore costitutivo, si dimostra in grado di affermarsi anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”. Questo è il commento di Antonio Nicoletti, direttore generale dell’Apt Basilicata, che continua: “è ormai a tutti gli effetti tra i simboli più accreditati dell’Italia nel mondo, se si pensa che tra le 125 premiate nelle 5 categorie, le uniche altre destinazioni italiane in classifica sono Roma e Firenze nella categoria “Destinazioni famose” e Lampedusa nella categoria ‘spiagge’. Il risultato emerge ancora di più osservando che è una “città d’arte” tra le ...