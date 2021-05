Uccise la figlia durante il lockdown | inchiesta chiusa | incapace di intendere e di volere

Advertising

LA NAZIONE

Ma per Billal non si apriranno mai le porte della Corte d'Assise né verrà mai pronunciato un verdetto pesantissimo (fino all'ergastolo) perché nonostante ora stia meglio, quandonon era in ...... la 72enne di Jerago con Orago che il 3 giugno dello scorso annola mamma di 94, malata di ... Il caso venne risolto il giorno stesso in quanto la donna avvisò la44enne di quanto accaduto, ...Il disagio mentale al femminile al cinema: da Che fine ha fatto Baby Jane? al nuovo film Netflix "La donna alla finestra" ...La perizia conferma che quando uccise non era in grado di autodeterminarsi per una situazione psicopatologica grave: consegnato l'atto di fine indagini ...