Tv Talk | Iva Zanicchi su Maria de Filippi Cosa dice sulla conduttrice dopo la frecciatina del critico tv

Iva Zanicchi è stata ospite del programma Tv Talk dove ha ripercorso gran parte della sua carriera: canzoni, conduzioni televisive e ospitate che la vedono tutt'oggi protagonista dei salotti tv. Il critico Riccardo Bocca ha bocciato il programma Venus Club (dove anche Iva è presente) definendolo "inutile" già dalla seconda puntata, sottolineando inoltre come tutto il cast sia riconducibile a Maria De Filippi, "continuamente osannata". Iva Zanicchi ha subito risposto cercando di sdrammatizzare i toni, spiegando di non aver mai osannato Maria de Filippi, definendola comunque una donna senz'altro importante e potente. Se io mi tengo buona la Maria De Filippi e vado a fare i suoi programmi, sono a posto per ...

