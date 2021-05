Tutto pronto per la 24ma edizione del Trofeo SIAD – Bombola d’Oro (Di lunedì 17 maggio 2021) : Portofino, Santa Margherita e Rapallo si preparano ad accogliere il ritorno della grande regata dei piccoli Dinghy 12 che da venerdì 21 a domenica 23 maggio si sfideranno nelle acque del Tigullio per l’ambito Trofeo. Tante le novità e i premi in palio per questa classica regata dedicata al monotipo Classe 1913 che ritorna dal 21 maggio sotto la regia dello Yacht Club Italiano. Per l’edizione 2021, oltre 70 gli iscritti, un gran bel risultato che sottolinea l’affetto dei dinghisti per questa regata arrivata alla sua 24ma edizione, nonostante la pandemia. Eccezionale il numero dei Campioni Italiani presenti. Oltre al vincitore di 11 titoli, mattatore di moltissimi Bombolini Paolo Viacava, al via anche Enrico Negri, Vittorio d’Albertas, Paco Rebaudi e Federico Pilo Pais. Da non sottovalutare però gli insidiosi Andrea ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 17 maggio 2021) : Portofino, Santa Margherita e Rapallo si preparano ad accogliere il ritorno della grande regata dei piccoli Dinghy 12 che da venerdì 21 a domenica 23 maggio si sfideranno nelle acque del Tigullio per l’ambito. Tante le novità e i premi in palio per questa classica regata dedicata al monotipo Classe 1913 che ritorna dal 21 maggio sotto la regia dello Yacht Club Italiano. Per l’2021, oltre 70 gli iscritti, un gran bel risultato che sottolinea l’affetto dei dinghisti per questa regata arrivata alla sua, nonostante la pandemia. Eccezionale il numero dei Campioni Italiani presenti. Oltre al vincitore di 11 titoli, mattatore di moltissimi Bombolini Paolo Viacava, al via anche Enrico Negri, Vittorio d’Albertas, Paco Rebaudi e Federico Pilo Pais. Da non sottovalutare però gli insidiosi Andrea ...

