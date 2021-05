Turismo, in Italia previsti almeno 39 milioni di arrivi per l’estate (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo uno studio realizzato da Demoskopika sono almeno 39 milioni (+12% sul 2020) gli arrivi tra Italiani e stranieri stimati per l’estate con 166 milioni di presenze (+16,2%). “Il Turismo Italiano è fortunatamente in fase di graduale ripresa. Le nostre stime – ha dichiarato ad Ansa il presidente dell’istituto Raffaele Rio – sono prudenziali, abbiamo ricevuto segnali che il comparto potrebbe registrare incrementi dei flussi ottimisticamente più rilevanti. Il piano vaccinazioni e il green pass rappresentano un indubbio incentivo nel processo di ripresa dei flussi turistici”. L’indagine, condotta in collaborazione con l’Università del Sannio e pubblicata in anteprima dall’agenzia di stampa, ha rilevato che oltre la metà degli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo uno studio realizzato da Demoskopika sono39(+12% sul 2020) glitrani e stranieri stimati percon 166di presenze (+16,2%). “Ilno è fortunatamente in fase di graduale ripresa. Le nostre stime – ha dichiarato ad Ansa il presidente dell’istituto Raffaele Rio – sono prudenziali, abbiamo ricevuto segnali che il comparto potrebbe registrare incrementi dei flussi ottimisticamente più rilevanti. Il piano vaccinazioni e il green pass rappresentano un indubbio incentivo nel processo di ripresa dei flussi turistici”. L’indagine, condotta in collaborazione con l’Università del Sannio e pubblicata in anteprima dall’agenzia di stampa, ha rilevato che oltre la metà degli ...

