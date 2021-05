Trovare monete | il loro significato simbolico | ecco cosa dice la leggenda

Leggi su formatonews

(Di lunedì 17 maggio 2021) A tutti è capitato, anche più di una volta nella vita, dimonetine, magari per strada, o nascoste nel fondo di una borsa, o nelle tasche di qualche indumento. Monetine, ilSecondo una, quello che apparentemente, potrebbe passare, come un evento casuale e senza importanza, nasconde in realtà, significati diversi e più profondi.monetine, illaA spostare queste monetine, e a permetterci di ritrovarle, nei posti più disparati, sarebbero gli spiriti delle persone morte, che in questo modo, cercano di comunicare con gli affetti perduti. LEGGI ANCHE–>Cesara Buonamici risponde alla D’Urso: ” Non ...