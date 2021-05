Trieste | si riaccende la rotta balcanica

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lapercorsa da migliaia di migranti e profughi, sta tornando a far parlare di sé dato l’aumento rilevante dei flussi registrati nei primi mesi dell’anno. Il fenomeno continua ed è caratterizzato da una tendenza crescente che vede in primo piano persone e famiglie intere provenienti per lo più da Afghanistan, Pakistan e Iran, ma anche da Paesi come Tunisia, Algeria, Somalia, Marocco, India, Bangladesh e perfino Nepal. Uomini, donne, bambini, anche neonati che, sottoposti a viaggi lunghi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.