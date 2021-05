Tragedia nel mondo del calcio: il suicidio shock (Di lunedì 17 maggio 2021) Il calciatore 31enne Filippo Viscido si è tolto la vita a Battipaglia, dove viveva con la famiglia. Al momento sono oscuri i motivi del gesto. L’ex calciatore dell’Avellino Filippo Viscido si è tolto la vita nel garage della sua abitazione a Battipaglia. La notizia ha scosso tanti tifosi e amanti del calcio e per il momento non si hanno notizie riguardanti i motivi che avrebbero condotto l’uomo a compiere l’estremo gesto. Il calciatore aveva solamente 31 anni ed era papà di due bambini. Gli inquirenti starebbero indagando nel tentativo di ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Filippo Viscido si è suicidato: il lutto Il mondo del calcio è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia della scomparsa del giovane calciatore Filippo Viscido, suicidatosi a 31 anni nel garage della sua casa a Battipaglia. Al momento vige il ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021) Il calciatore 31enne Filippo Viscido si è tolto la vita a Battipaglia, dove viveva con la famiglia. Al momento sono oscuri i motivi del gesto. L’ex calciatore dell’Avellino Filippo Viscido si è tolto la vita nel garage della sua abitazione a Battipaglia. La notizia ha scosso tanti tifosi e amanti dele per il momento non si hanno notizie riguardanti i motivi che avrebbero condotto l’uomo a compiere l’estremo gesto. Il calciatore aveva solamente 31 anni ed era papà di due bambini. Gli inquirenti starebbero indagando nel tentativo di ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Filippo Viscido si è suicidato: il lutto Ildelè stato scosso nelle ultime ore dalla notizia della scomparsa del giovane calciatore Filippo Viscido, suicidatosi a 31 anni nel garage della sua casa a Battipaglia. Al momento vige il ...

