Traffico di rifiuti: tredici arresti. Operazione nel tarantino ed in altre province Guardia di finanza e carabinieri Noe (Di lunedì 17 maggio 2021) Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri del nucleo operativo ecologico. tredici arresti fra Taranto ed altre province, contestato il Traffico illegale di rifiuti. Nell’ambito dell’Operazione anche un sequestro di beni. L'articolo Traffico di rifiuti: tredici arresti. Operazione nel tarantino ed in altre province <small class="subtitle">Guardia di finanza e carabinieri Noe</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021)delladie deidel nucleo operativo ecologico.fra Taranto ed, contestato ilillegale di. Nell’ambito dell’anche un sequestro di beni. L'articolodineled in diNoe proviene da Noi Notizie..

Advertising

agro24tw : Traffico di rifiuti, 13 arresti in quattro regioni e anche in Campania - LaGazzettaWeb : Traffico rifiuti, 13 arresti della Dda di Lecce in quattro regioni - NoiNotizie : Traffico di rifiuti: tredici arresti. Operazione @GDF e Noe @_Carabinieri_ nel tarantino ed in altre province - EREpifania : Strada chiusa al traffico cittadine/i bloccati nelle abitazioni. Provincia, Arpa, Asl cn ditte smaltimento rifiuti… - LoveBellaria : RT @Corriere: I rifiuti della transizione ecologica: rivenduti in Africa i nostri pannelli solari esa... -