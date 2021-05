Traffico Di Rifiuti E Riciclaggio: 13 Arresti Tra Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Campania E Puglia (Di lunedì 17 maggio 2021) Operazione “All black”, Traffico di Rifiuti: Arresti tra Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e CasertaIn corso di esecuzione in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di Rifiuti su tutto il territorio nazionale e Riciclaggio. L’operazione “All black” dei carabinieri del Noe con i finanzieri del comando provinciale di Taranto, è coordinata dalla Dda di Lecce. Gli Arresti vengono eseguiti nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Operazione “All black”,ditra Lecce, Taranto, Brindisi,, Salerno, Napoli e CasertaIn corso di esecuzione in, Sicilia,un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alillecito disu tutto il territorio nazionale e. L’operazione “All black” dei carabinieri del Noe con i finanzieri del comando provinciale di Taranto, è coordinata dalla Dda di Lecce. Glivengono eseguiti nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi,, ...

