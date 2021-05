Traffico di droga, a Palermo 30 arresti. Gli investigatori: «Violenza e rete di spaccio estesa» – Il video (Di lunedì 17 maggio 2021) Metodi violenti e ingenti introiti illeciti provenienti dal Traffico di droga tra Palermo e Trapani. Questo lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato che all’alba del 17 maggio hanno eseguito 30 arresti nell’ambito dell’operazione Mirò. Il blitz, coordinato dal gip del tribunale di Palermo, ha svelato anche i metodi violenti con i quali i presunti affiliati alla banda riscuotevano i soldi dai clienti. All’inizio gli investigatori avevano tracciato lo spazio di azione della banda nel comune di Partinico, accorgendosi in breve tempo dell’estensione degli affari, che si concentravano nello spaccio di cocaina. Come si legge in una nota della questura, «l’intensità dei traffici, le modalità organizzative, la numerosa clientela ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Metodi violenti e ingenti introiti illeciti provenienti dalditrae Trapani. Questo lo scenario ricostruito daglidella Polizia di Stato che all’alba del 17 maggio hanno eseguito 30nell’ambito dell’operazione Mirò. Il blitz, coordinato dal gip del tribunale di, ha svelato anche i metodi violenti con i quali i presunti affiliati alla banda riscuotevano i soldi dai clienti. All’inizio gliavevano tracciato lo spazio di azione della banda nel comune di Partinico, accorgendosi in breve tempo dell’estensione degli affari, che si concentravano nellodi cocaina. Come si legge in una nota della questura, «l’intensità dei traffici, le modalità organizzative, la numerosa clientela ...

Advertising

_Carabinieri_ : In varie province d'Italia, i #Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito misure cautelari nei… - _Carabinieri_ : Colpo inferto dai #Carabinieri di Napoli alla piazza di spaccio del Parco Verde di Caivano: eseguite 49 misure caut… - summa57 : RT @_Carabinieri_: In varie province d'Italia, i #Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito misure cautelari nei conf… - EmergenzaH24 : RT @_Carabinieri_: In varie province d'Italia, i #Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito misure cautelari nei conf… - gianluca_sanzo : RT @_Carabinieri_: In varie province d'Italia, i #Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito misure cautelari nei conf… -