Trading online | inflazione Usa e mercati secondo tradingonline net

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Milano, 17 maggio 2021) - Milano, 17 maggio 2021 - Lo scenario attuale suifinanziari è caratterizzato soprattutto dai timori sull'USA, con i prezzi che ad aprile sono aumentati del 4,2% negli Stati Uniti. Questo dato ha penalizzato tutte le principali borse mondiali, da Wall Street alle piazze finanziarie europee e asiatiche, generando preoccupazione in merito a un possibile intervento da parte delle banche centrali per ridurre l'offerta monetaria. Tale operazione potrebbe far incrementare i rendimenti delle obbligazioni pubbliche a lungo termine, accelerando anche la rotazione dei titoli favorendo le azioni value e cicliche. Allo stesso tempo prosegue il rally delle materie prime, una situazione che potrebbe minacciare una crescita economica ancora poco solida e disomogenea, oltre alle turbolenze nel mercato criptovalutario e ...