Torna Scherzi a Parte! Ecco le Prime Due Vittime! (Di lunedì 17 maggio 2021) Sta per iniziare una nuova stagione di Scherzi a Parte! Nuovo conduttore e tante novità in arrivo! E spuntano anche i nomi delle Prime due vittime… Ecco tutti i dettagli! In Tv si prevede un ritorno gradito! Sta per Tornare in onda la nuova stagione di Scherzi a Parte, il format super divertente che promette già tante risate! Al timone un volto amatissimo dai telespettatori! Sarà infatti il simpaticissimo Enrico Papi il presentatore di questa innovativa stagione! Sono già iniziate le riprese della trasmissione che andrà in onda a partire da settembre sempre su Canale 5. Roberto D'Agostino nella sua rubrica "A lume di candela" ha dato alcune anticipazioni riguardo il programma. Dagospia ha svelato anche i nomi delle Prime due vittime cadute nel tranello della ...

