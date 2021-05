Torna “Radio Italia Ora”, in conduzione 15 artisti italiani (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lancio del nuovo logo di Radio Italia e della nuova immagine coordinata e che ha conquistato ai BEA - Best Event Award il primo posto nella categoria Evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido e il primo posto nella macrocategoria evento b2c digitale/ibrido, guadagnando anche il premio speciale Press award e la menzione speciale Best Effectiveness, sabato 29 maggio Torna on air "Radio Italia Ora".Il format più innovativo mai realizzato da una Radio Torna in un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grande Radio Italia, le redini della conduzione di 15 programmi con la loro ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lancio del nuovo logo die della nuova immagine coordinata e che ha conquistato ai BEA - Best Event Award il primo posto nella categoria Evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido e il primo posto nella macrocategoria evento b2c digitale/ibrido, guadagnando anche il premio speciale Press award e la menzione speciale Best Effectiveness, sabato 29 maggioon air "Ora".Il format più innovativo mai realizzato da unain un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gliche hanno fatto grande, le redini delladi 15 programmi con la loro ...

Advertising

paola_destefano : @RaiRadio2 Buon compleanno ?? Non è che torna?magari alla radio? io ogni tanto rido con 'Silvio, ricordate degli amici' - Affaritaliani : Torna 'Radio Italia Ora', in conduzione 15 artisti italiani - chiarator3lli : RT @scialpieffect: @Scialpi #shalpy torna col nuovo singolo 'Love is in the air' da oggi disponibile in download - chiarator3lli : RT @WeLoveScialpi: @Scialpi #shalpy torna col nuovo singolo 'Love is in the air' da oggi disponibile in download - chiarator3lli : RT @_adoremeifuwant: @Scialpi #shalpy torna col nuovo #singolo 'Love is in the air' da oggi disponibile in download -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Radio Torna 'Radio Italia Ora', in conduzione 15 artisti italiani Il format più innovativo mai realizzato da una radio torna in un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grande Radio Italia, le redini della ...

A Radio Italia è tornata l'ORA di consegnare il testimone della conduzione agli artisti italiani - Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lancio del nuovo logo di Radio Italia, sabato 29 Maggio torna on air "RADIO ITALIA ORA". L'innovativo format torna in un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grande Radio Italia, le redini della ...

Torna "Radio Italia Ora", un'ora di programmazione realizzato da 15 artisti - Spettacolo Agenzia ANSA Collegamento con Francesco Radicioni da Bangkok sull'aumento dei contagi da coronavirus in Thailandia Settantuno per cento di questi nuovi contagi sono concentrati all'interno delle sovraffollate carceri pelate Landi a per infatti spiega nei giorni scorsi le autorità dai avevano In qualche modo annunc ...

Torna "Radio Italia Ora", in conduzione 15 artisti italiani Lunedì, 17 maggio 2021 - 15:51:03 Home > aiTv > Torna "Radio Italia Ora", in conduzione 15 artisti italiani Milano, 17 mag. (askanews) - Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lan ...

Il format più innovativo mai realizzato da unain un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grandeItalia, le redini della ...Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lancio del nuovo logo diItalia, sabato 29 Maggioon air "ITALIA ORA". L'innovativo formatin un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grandeItalia, le redini della ...Settantuno per cento di questi nuovi contagi sono concentrati all'interno delle sovraffollate carceri pelate Landi a per infatti spiega nei giorni scorsi le autorità dai avevano In qualche modo annunc ...Lunedì, 17 maggio 2021 - 15:51:03 Home > aiTv > Torna "Radio Italia Ora", in conduzione 15 artisti italiani Milano, 17 mag. (askanews) - Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lan ...