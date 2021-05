Torino, il ‘Gallo’ suona la carica: “Salvezza con la Lazio o col Benevento” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un punto per conquistare la Salvezza e per mandare all’inferno il Benevento. Il Torino avrà due occasioni per conquistarlo. Il primo match point i granata lo disputeranno domani sera, ospiti della Lazio nel recupero di campionato. Se la formazione di Davide Nicola dovesse fallire la missione, allora la successiva sfida proprio con i giallorossi di Filippo Inzaghi assumerebbe i connotati del dentro o fuori, da affrontare con due risultati su tre a propria disposizione. Alla Salvezza crede con fermezza il Gallo, Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport alla viglia dell’impegno contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. “Sappiamo che dipende da noi e possiamo guadagnarci la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un punto per conquistare lae per mandare all’inferno il. Ilavrà due occasioni per conquistarlo. Il primo match point i granata lo disputeranno domani sera, ospiti dellanel recupero di campionato. Se la formazione di Davide Nicola dovesse fallire la missione, allora la successiva sfida proprio con i giallorossi di Filippo Inzaghi assumerebbe i connotati del dentro o fuori, da affrontare con due risultati su tre a propria disposizione. Allacrede con fermezza il Gallo, Andrea Belotti. L’attaccante delè stato intercettato dai microfoni di Sky Sport alla viglia dell’impegno contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. “Sappiamo che dipende da noi e possiamo guadagnarci la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Torino, il '#Gallo' suona la carica: 'Salvezza con la #Lazio o col ##Benevento' ** - maldini_cap22 : @hoodiesa7va Nel Lione è sostanzialmente un falso nueve, meccanismo che noi abbiamo sostanzialmente provato bene so… - calcioepepe : Undici gol il #Torino li aveva mai presi in due partite di fila? PS Non mi fate mai più leggere che #Belotti resta… - ilgiornalistas : ??Gooool del Torino 1-2 la riapre il Gallo Belotti #SpeziaTorino #SerieA #weekend - cholafebbradue : @RobertoRenga Come ha giocato il gallo Belotti? Sì insomma il giocatore più forte del Torino... -