Torino-Benevento si giocherà domenica alle ore 20 45

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha reso noti gli orari delle gare dell’ultima giornata di campionato.si23 maggioore 20.45 (diretta Sky Sport) in contemporanea con Spezia-Roma, Sassuolo-Lazio, Napoli-Hellas Verona, Bologna-Juventus e Atalanta-Milan. Tre i match fissati per sabato 22 maggio: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. L’unico match in programmaore 15 (di) è quello che vedrà impegnata l’Inter contro l’Udinese, al termine del quale i nerazzurri saranno ufficialmente incoronati campioni d’Italia 2020/21. Per quanto riguarda il, si spera che la sfida dipossa essere ancora decisiva per la lotta salvezza e che possa dunque ...