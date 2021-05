Torino-Benevento, Nicola: “Bisogna ritrovare entusiasmo e serenità. Belotti saprà gestirsi” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Nelle ultime due gare abbiamo dosato male le energie: volevamo tutto e subito, adesso Bisogna ritrovare entusiasmo e serenità. Sappiamo che dobbiamo ottenere dei punti per salvarci, ma non dobbiamo essere contratti, lavoriamo per esprimere noi stessi. Il confronto con i tifosi è stato utile e ci ha aiutato. Belotti in diffida? Lui è un giocatore esperto, saprà gestirsi: vedremo domani chi giocherà, in ogni caso sarà una formazione competitiva, riguardo chi comincia e chi subentra”. Davide Nicola ha così presentato Torino-Benevento, sfida valida per la trentottesima giornata della Serie A e fondamentale per i granata in ottica salvezza. L’allenatore del club campano ha analizzato le sconfitte per mano di Milan e ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Nelle ultime due gare abbiamo dosato male le energie: volevamo tutto e subito, adesso. Sappiamo che dobbiamo ottenere dei punti per salvarci, ma non dobbiamo essere contratti, lavoriamo per esprimere noi stessi. Il confronto con i tifosi è stato utile e ci ha aiutato.in diffida? Lui è un giocatore esperto,: vedremo domani chi giocherà, in ogni caso sarà una formazione competitiva, riguardo chi comincia e chi subentra”. Davideha così presentato, sfida valida per la trentottesima giornata della Serie A e fondamentale per i granata in ottica salvezza. L’allenatore del club campano ha analizzato le sconfitte per mano di Milan e ...

Advertising

capuanogio : Il #Torino ha l'ottavo monte ingaggi della #SerieA, l'anno scorso si è salvato in extremis e quest'anno si dovrà af… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - sportface2016 : #TorinoBenevento, le parole di #Nicola in conferenza stampa - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: UFFICIALE: LOTTA SALVEZZA, CHAMPIONS ED EL IN CONTEMPORANEA per L'ULTIMA GIORNATA. Domenica 23 maggio 2021 20.45: Atalan… - vojvodismo : @erniaimperator Torino Benevento finirà con una delle due che ammazza gli altri ahaha -