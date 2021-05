Top e Flop – Insigne rimedia al rigore sbagliato, Darmian anello debole della difesa interista (Di lunedì 17 maggio 2021) Top Insigne (Napoli) rimedia con grande lucidità e velocità al rigore sbagliato ribattendo in rete. E’ autore di un delizioso assist a Zielinsky per il 2 a 0 del Napoli. Centra anche due pali… Donnarumma (Milan) portiere saracinesca. Salva il Milan da una clamorosa quanto inaspettata sconfitta con il Cagliari con due interventi decisivi, da autentico campione, su Pavoletti e Godin. Nzola (Spezia) torna in campo dopo l’esclusione dal derby per motivi disciplinari. E’ incontenibile. Realizza una doppietta che determina la permanenza in massima serie dello Spezia. Flop Darmian (Inter) anello debole della difesa neroazzurra. Provoca, con un fallo sconsiderato su Chiellini, un calcio di rigore per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Top(Napoli)con grande lucidità e velocità alribattendo in rete. E’ autore di un delizioso assist a Zielinsky per il 2 a 0 del Napoli. Centra anche due pali… Donnarumma (Milan) portiere saracinesca. Salva il Milan da una clamorosa quanto inaspettata sconfitta con il Cagliari con due interventi decisivi, da autentico campione, su Pavoletti e Godin. Nzola (Spezia) torna in campo dopo l’esclusione dal derby per motivi disciplinari. E’ incontenibile. Realizza una doppietta che determina la permanenza in massima serie dello Spezia.(Inter)neroazzurra. Provoca, con un fallo sconsiderato su Chiellini, un calcio diper ...

