(Di lunedì 17 maggio 2021)siad una riunione presso ladi suanei panni di Dorothy, il suo personaggio in, al fine di tentare di entrare nei panni di Dorothy durante le riprese di, siad una riunione dei genitori presso ladi suadaspacciandosi per sua zia Dorothy. La sua performance fu talmente strabiliante che riuscì a convincere tutti gli insegnanti che, a quanto pare, non si accorsero di niente. Nel film, il personaggio interpretato daottiene un ruolo in una soap opera trada Dorothy e decide di andare subito a parlare ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tootsie: Dustin Hoffman si presentò a scuola di sua figlia vestito da donna - MassimoE69 : Su #La7 non perdetevi un capolavoro assoluto di commedia, Tootsie con un grande Dustin Hoffman. - La7tv : #la7retweet '#Tootsie': a chi si ispirò Dustin Hoffmann per il ruolo, il cameo di Andy Warhol, Geena Davis al debut… -

Ultime Notizie dalla rete : Tootsie Dustin

: la trama della commedia conhoffman Michael Dorsey (Hoffman ) è un bravo attore di teatro, ma nonostante il suo talento non riesce a trovare una scrittura. Per potersi ...... decide di sfidare i guardiani per scrivere lui stesso il proprio destino? Altri film questa sera in TV:, in onda alle 21.15 su La7 : film commedia del 1982 di Sydney Pollack, con...A quasi quarant'anni di distanza dalla sua uscita in sala, Tootsie non perde un colpo sul fronte della commedia brillante. Ma il messaggio femminista regge anche oggi?Un approfondimento sul film del 1982 Tootsie, interpertato da Dustin Hoffman, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.