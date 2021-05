Tiscali ancora in rosso nel 2020: per l'eterna startup l'utile resta un miraggio (Di lunedì 17 maggio 2021) MILANO - Tiscali continua a perdere soldi: ma continua a promettere che non lo farà più. Si potrebbe chiamarla la sindrome dell'eterna startup, per l'azienda tecnologica sarda nata nel 1998 con grandi auspici, ... Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) MILANO -continua a perdere soldi: ma continua a promettere che non lo farà più. Si potrebbe chiamarla la sindrome dell', per l'azienda tecnologica sarda nata nel 1998 con grandi auspici, ...

