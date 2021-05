Tiscali | accordo con Nice & Green per bond convertibile 21 mln

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il cda diha approvato uncon l'investitore professionaleper l'emissione di un prestito obbligazionarioe convertendo in azioni ordinarie, da esercitarsi in piu' tranche, fino a massimi 21 milioni di euro, con opzione in capo alla societa' di estensione per ulteriori 21 milioni di euro, riservato. Il prestito ...

L'di investimento prevede un periodo complessivo di emissione del POC pari a 21 mesi alla ...obbligazioni outstanding non ancora convertite saranno irrevocabilmente convertite in azioniIl cda diha approvato uncon l'investitore professionale Nice & Green per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni ordinarie, da esercitarsi in ...(Teleborsa) - Tiscali ha chiuso il 2020 con ricavi a 144 milioni di euro, in aumento di 1,4 milioni di euro (+ 1%) rispetto al 2019. L'EBITDA è stato di 29,1 milioni di euro, in crescita di ...Tiscali ha comunicato i risultati finanziari e operativi del 2020. La compagnia ha terminato l’esercizio con ricavi per 144 milioni di euro, in aumento dell’1% rispetto ai 142,6 milioni realizzati l’a ...